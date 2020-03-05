Rus savaş gemisi 'Ceasar Kunikov' Akdeniz'e iniyor - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz 'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Türk Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.