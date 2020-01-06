Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi - Son Dakika

Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi

6 saat önce

İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisi 'Mareşal Ustinov' Kabataş açıklarında kıyıya sürüklendi.

Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi, System.String[]

İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisi 'Mareşal Ustinov' Kabataş açıklarında kıyıya sürüklendi. Kıyı emniyeti römorkörlerinin müdahale ettiği gemi, Moda açıklarına demirledi.


İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' henüz bilinmeyen bir nedenle Kabataş açıklarında arızalandı. Kıyıya doğru sürüklenen gemiye Kıyı Emniyeti'ne ait 4 kurtarma römorkörünün müdahale etti. Gemi, Kadıköy Moda açıklarına demirledi. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, Kabataş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:13 Kaynak: İHA
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Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi
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