Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazı'nda kıyıya sürüklendi - Son Dakika

İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' henüz bilinmeyen bir nedenle Kabataş açıklarında arızalandı. Kıyıya doğru sürüklenen gemiye Kıyı Emniyeti'ne ait 4 kurtarma römorkörünün müdahale etti. Gemi, Kadıköy Moda açıklarına demirledi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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