Rus savaş gemisi istanbul boğazı'ndan geçerek karadeniz'e açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş gemisi istanbul boğazı'ndan geçerek karadeniz'e açıldı - Son Dakika

Rus savaş gemisi istanbul boğazı'ndan geçerek karadeniz'e açıldı

6 saat önce

Akdeniz'den dönen Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e açıldı.

Akdeniz'den dönen Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti.

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' Akdeniz'den ve Marmara Denizi'nden gelerek saat 15.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu eşlik etti.

Rus Donanması'nın en modern gemileri arasından olan "Admiral Makarov" yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

Rus savaş gemisi istanbul boğazı'ndan geçerek karadeniz'e açıldı

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:12 Kaynak: DHA
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