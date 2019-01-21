Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

2 saat önce

Rus Donanmasına ait "NM-56" borda numaralı savaş gemisi, İstanbul Boğaz'ından geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus Donanmasına ait "NM-56" borda numaralı savaş gemisi, İstanbul Boğaz'ından geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin boğazdan geçişi esnasında askerlerin güverteden İstanbul Boğazı'nın seyrettiği görüldü.

Rus Donanması'na ait "NM-56" borda numaralı savaş gemisi, saat 13.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Geçiş sırasında gemiye denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot eşlik etti.

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giren savaş gemisi, yaklaşık 1 buçuk saatte geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, 3. Sayfa
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