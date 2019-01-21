Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti
2 saat önce
Rus Donanmasına ait "NM-56" borda numaralı savaş gemisi, İstanbul Boğaz'ından geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.
Rus Donanmasına ait "NM-56" borda numaralı savaş gemisi, İstanbul
Boğaz'ından geçerek Marmara Denizi
'ne açıldı. Geminin boğazdan geçişi esnasında askerlerin güverteden İstanbul Boğazı
'nın seyrettiği görüldü.
Rus Donanması'na ait "NM-56" borda numaralı savaş gemisi, saat 13.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Geçiş sırasında gemiye denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na bağlı bot eşlik etti. Karadeniz
'den İstanbul Boğazı'na giren savaş gemisi, yaklaşık 1 buçuk saatte geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:40 Kaynak: İHA
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