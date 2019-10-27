Son Dakika Haberleri: Rus savaş gemisi istanbul boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Rus savaş gemisi istanbul boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi istanbul boğazı'ndan geçti

1 saat önce

'Azov' isimli Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne açıldı.

'Azov' isimli Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında siper almış şekilde yere uzanan asker dikkat çekti.

Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. Bazı askerlerin kıyıyı izlerken bazı askerler de dürbün ile boğazı gözledi. Bir asker de geminin ön bülümünde yatar vaziyette silahıyla siper almış halde görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Akdeniz'e gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.

Rus savaş gemisi istanbul boğazı'ndan geçti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:09 Kaynak: DHA
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