RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika
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RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

7 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN-Özgür EREN / Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ, System.String[]

Haber-Kamera: Ersan SAN-Özgür EREN/

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine sahil güvenlik botları ve deniz polisi eşlik etti.

Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' bugün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine 3 sahil güvenlik ve 2 deniz polisi botu eşlik etti.

Yaklaşık 1 saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. 186 metre uzunluğundaki gemi yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğunun ardından Boğaz'dan geçerek Marmara Denizine açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Rus savaş gemisinden genel detaylar

-Savaş gemisinin boğazdan geçişi

-Rus askerlerinden detay görüntü

-Sahil güvenlik ve deniz polisinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:35 Kaynak: DHA
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