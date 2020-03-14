Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

RUS savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti, System.String[]

RUS savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 142 Borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi geçtiğimiz haftalarda boğazdan geçip Suriye Limanına yanaşmıştı. Geminin bu sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçişi planlanıyordu. Boğazın bir kısmında ve Karadeniz'de oluşan sis nedeniyle güvenlik gerekçesiyle geminin geçişine izin verilmedi. Gemi Moda açıklarına demirledi. Saat 12.00 sıralarında sisin etkisini yitirmesinin ardından gemi İstanbul Boğazı'na girdi.

BU KEZ SİPERE YATMADIGeminin boğaz geçişine  2 sahil güvenlik botu ve 1 deniz polisi yakın takipte bulundu. Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin ön bölümünde bu geçişinde sipere yatan askerin olmadığı gözlendi. Savaş gemisinin ön bölümde  bir askerin silahlı nöbet tuttuğu görülürken bazı askerlerin tek sıra şeklinde gemide beklediği görüldü.  Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.


İstanbul Boğazı, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:08 Kaynak: DHA
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