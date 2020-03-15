Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna ait 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna ait 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e yol alan gemideki mürettebatın sahili izlediği, bir askerin ise ağır makineli tüfeğin başında beklediği görüldü.

Rus Donanmasının Karadeniz Filosuna ait 158 borda numaralı 112 metre uzunluğundaki "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurun eşlik ettiği geminin geçişi esnasında bir askerin ağır makineli tüfeğin başında beklediği, mürettebatın ise güvertede sahili izlediği görüldü. Askerlerin geminin çeşitli noktalarında beklediği gözlendi. Yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Karadeniz'e açıldı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri
15:42 Muhtar fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
15:42 Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, 16-30 Mart arasında okuyucu...
15:42 Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
15:41 Bolu'da, uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli adliyede
15:40 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüsle ilgili) Bakanlığımızda bir koordinasyon ve...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 15:44:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]