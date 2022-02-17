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RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

17.02.2022 09:47

RUS savaş gemisi Epron, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

RUS savaş gemisi Epron, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Rusya Ukrayna gerilimin ardından geçtiğimiz günlerde 6 Rus savaş gemisi ve 1 denizaltı Türk Boğazlarından geçerek Karadeniz'e açılmıştı. Bugün Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait Epron isimli savaş gemisi saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Karadeniz'e açıldı.

RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

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İstanbul Boğazı, Savaş Gemisi, İstanbul, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika
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