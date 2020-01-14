Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov' Akdeniz'e iniyor - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı 'Koramiral Kulakov' adlı denizaltısavar, Ege Denizi 'ne doğru yol aldı.

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