Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı 'Koramiral Kulakov' adlı denizaltısavar, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı 'Koramiral Kulakov' adlı denizaltısavar, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın 626 borda numaralı savaş gemisi 'Koramiral Kulakov', saat 10.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geminin güvertesinde bulunan can yelekli askerler dikkat çekti.

Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:58 Kaynak: DHA
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