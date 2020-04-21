Rus savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

RUS Donanması'na ait savaş gemisi 'Novocherkassk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e inmek üzere yol aldı. Geminin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü. Marmara Denizi'nden saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında, güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti. Ege Denizi'ne açılacak Rus savaş gemisi, ardından da Akdeniz'e inecek.