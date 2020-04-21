Rus savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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Rus savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
7 saat önce
Rus savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo' Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi'nden bugün saat 15.15 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo' saat 15.45 sıralarında 'Dur yolcu' yazısı önünde oldu. Savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. 36 millik Boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:57 Kaynak: İHA
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