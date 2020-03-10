Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
7 saat önce
Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasına ait 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:59 Kaynak: İHA
Rus savaş gemisi 'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Saat 16.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus savaş gemisi 'Orsk', saat 17.10 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Marmara Denizi'ne doğru yol alan Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botları da eşlik etti.
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