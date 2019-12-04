Son Dakika Haberleri: Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı savaş gemisi 'Perekop', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı savaş gemisi 'Perekop', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 11.20 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 138 metre boyundaki 310 borda numaralı savaş gemisi 'Perekop', saat 12.50 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Gemiler için boğazın manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Rus savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.


Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:27 Kaynak: DHA
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