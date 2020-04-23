Son Dakika › Genel › Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi açıklarından saat 17.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 18.30 sıralarında Kilitbahir Kalesi'ni de geçerek 'Dur Yolcu' yazısı önüne geldi. Daha sonra Nara Burnu açıklarından Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 08:11 Kaynak: İHA
Son Dakika Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu