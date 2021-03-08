Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi açıklarından saat 07.05 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 08.35 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısını geçerek Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov'a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

-İHA-