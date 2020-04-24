RUS SAVAŞ GEMİSİ SARATOV İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika

Rusya donanmasına ait 150 borda numaralı 'Saratov' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi 'nden giriş yapan gemi, saat 09.00 sıralarında boğazdan geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin geçişine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı