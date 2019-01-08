Rus Savaş Gemisi 'Severomorsk' Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
54 dakika önce
RUS Donanması'na ait 619 borda numaralı savaş gemisi 'Severomorsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
RUS Donanması'na ait 619 borda numaralı savaş gemisi 'Severomorsk', Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Marmara Denizi
'ne doğru yol alan geminin güvertesinde can yelekli askerler bulunduğu görüldü.
Rus Donanması'na ait 619 borda numaralı savaş gemisi 'Severomorsk', bugün saat 13.30 sıralarında Ege Denizi
'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan savaş gemisine Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Güvertesinde can yelekli askerlerin bulunduğu savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu
'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
- Çanakkale
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:50 Kaynak: DHA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu
Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı
Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi