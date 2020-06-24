Rus savaş gemisi ve denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus savaş gemisi ve denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti
RUS donanmasına ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov' ve Rus denizaltısı 'Rostov-na-Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
RUS donanmasına ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov' ve Rus denizaltısı 'Rostov-na-Donu' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov' ile 'Rostov-na-Donu' adlı denizaltı saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden arka arkaya geçen savaş gemisi ve denizaltı, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin geçişi sırasında, güvertesinde ve denizaltının güvertesinde bulunan can yelekli askerler dikkati çekti.Rus savaş gemisi ve denizaltısına, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:58 Kaynak: DHA
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