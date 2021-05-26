Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı - Son Dakika

Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı

26.05.2021 14:30
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı, System.String[]

Rus bombardıman uçakları, ilk kez indikleri Akdeniz kıyısındaki üsten havalanıp önce İsrail'e doğru yöneldi sonrasında ise keskin bir manevrayla dönüş yaptı. Su-35'lerin de bulunduğu filodaki kokpit görüntüsü resmi televizyon tarafından yayınlanırken, pilotun elindeki haritada bulunan Türkiye detayı dikkatlerden kaçmadı.

Rusya lideri Vladimir Putin, nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçakları Tu-22M3'leri ilk kez Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne indirdi. Bu adımla birlikte başlayan süreç, yayınlanan yeni görüntüyle başka bir boyuta ulaştı.

TATBİKATA KATILACAKLAR

Eylül 2015'te Suriye savaşına doğrudan dahil olan Rusya, Hmeymim ve Tartus üslerine yerleştikten sonra Orta Doğu için en kritik adımını attı. Uzun menzilli Tupolev Tu-22M3'ler Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'ye konuldu. Hmeymim'e ilk kez inen Tu-22M3'lerin görüntülerini resmi televizyonu Zvezda'dan yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, bombardıman jetlerinin Akdeniz üzerinde bir dizi tatbikata katılacağını da açıkladı.

İSRAİL'E GÖZ DAĞI

Söz konusu açıklamadan bir gün sonra Tupolev Tu-22M3'ler Hmeymim'den kalkış yaptı, Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın bir internet sitesi savaş uçaklarının İsrail kıyılarında uçup Tel Aviv yönetimine gözdağı verdiğini yazdı.

Söz konusu habere göre, güney yönündeki İsrail kıyılarından keskin bir manevra yapan Rus bombardıman jetleri yönünü batıya çevirdi, Akdeniz'deki NATO deniz üslerinin üstünden geçip İtalya açıklarına kadar uçtu. Rus Savunma Bakanlığı, üç Tupolev Tu-22M3'e yine Hmeymim'den kalkış yapan Su-35 savaş uçaklarının eşlik ettiğini duyurdu. Zvezda'nın yayınladığı yeni tatbikat görüntülerinde ise bir ayrıntı özellikle dikkat çekiciydi.

HARİTADAKİ TÜRKİYE DETAYI

Resmi televizyon Zvezda'daki haber, muhabirin Tu-22M3'ün havalandığı pistten anons yapmasıyla başlıyor. Ardından savaş uçağının kokpitinden alınan kayıt ekrana yansıtılıyor. Kokpitteki Rus savaş pilotu elindeki Akdeniz haritasını inceliyor. Haritada Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Girit Adası net şekilde görünüyor. Zvezda, "Pilotlar coğrafi haritaya sahip, bölge onlar için hala yeni" ifadesini kullanıyor.

Tupolev Tu-22M3 mürettebatının komutanı Andrey, pilotların benzersiz bir tecrübe yaşadığını ve uçakların teknolojisinin Akdeniz'in sıcak havasında bir kez daha başarılı bir şekilde test edildiğini söyledi.

Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı

Akdeniz, Türkiye, Savaş, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (3)

Son Dakika

Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Akşener'le ilgili Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı! Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı

Son Dakika Haberleri
14:58 İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı
14:53 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı
14:37 Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
14:33 Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!
14:30 Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı
14:27 İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı
14:26 Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı
14:01 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak
13:59 Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç
13:52 Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı "Bay Meral" ifadesi sosyal medyada gündem oldu         
15:02
İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı         
14:58
Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı         
14:46
Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı         
14:35
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı         
14:26
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti         
13:57
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor         
11:23
Apartman girişinde küçük kıza taciz! Çığlıklarına komşuları yetişti Apartman girişinde küçük kıza taciz! Çığlıklarına komşuları yetişti         
11:16
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 15:09:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement