- Rus savaş uçağı, ABD savaş gemisi yakınında alçak uçuş yaptı - Son Dakika

- Rus savaş uçağı, ABD savaş gemisi yakınında alçak uçuş yaptı

01.02.2021 10:00

- Rus savaş uçağı, ABD savaş gemisi yakınında alçak uçuş yaptı Rusya'ya ait savaş uçağı Karadeniz'de faaliyetlerini sürdüren ABD'nin güdümlü füze destroyerinin yakınında alçak uçuş yaptı.

- Rus savaş uçağı, ABD savaş gemisi yakınında alçak uçuş yaptı

MOSKOVA - Rusya'ya ait savaş uçağı Karadeniz'de faaliyetlerini sürdüren ABD'nin güdümlü füze destroyerinin yakınında alçak uçuş yaptı.

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook'un Karadeniz'e ulaşıp görevine başlamasının ardından Rusya'dan Karadeniz kıyılarında ABD'yi tedirgin eden hamleler gelmeye devam ediyor. 25 Ocak'ta, Karadeniz'e ulaşmasından sonra Rus hava kuvvetlerine ait SU-30 ve SU-24 tipi savaş uçakları ABD gemisinin her hareketini yakından takip ediyor. Rusya'nın bir sonraki hamlesi ise Kırım kıyılarına "Bastion" kıyı füze sistemlerini yerleştirmek oldu.

Karadeniz'de, ABD'nin varlığından oldukça rahatsız olan Rusya tarafından yeni bir adım daha geldi. USS Donald Cook savaş gemisinden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Rus hava kuvvetlerine ait SU-24 tipi savaş uçağı alçak uçuş yaptı. Rus uçağı, Karadeniz'de ilerleyen ABD gemisinin bulunduğu noktaya alçaldıktan sonra hızla geminin hemen yanından geçti. Rus uçağının tehlikeli yakınlaşması gemideki ABD askerleri tarafından da izlendi.

- Rus savaş uçağı, ABD savaş gemisi yakınında alçak uçuş yaptı
- Rus savaş uçağı, ABD savaş gemisi yakınında alçak uçuş yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş Gemisi, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Rus savaş uçağı, ABD savaş gemisi yakınında alçak uçuş yaptı - Son Dakika


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