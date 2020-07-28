Rus savaş uçağı, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD uçağını uzaklaştırdı - Son Dakika

Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yapan Amerikan çağı Rus sınırına yaklaşınca Rus ordusuna ait SU-27 savaş uçağı tarafından uzaklaştırıldı.

Karadeniz üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait Boeing P-8A Poseidon gözlem uçağı uçuş gerçekleştirdi. Keşif amaçlı başlayan uçuş Karadeniz'in tarafsız sularında gerçekleşirken ABD uçağı, Rus sularına yaklaşmaya başladı. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Rus Hava Kuvvetleri'ne ait SU-27 tipi savaş uçağı Kırım'da bulunan Belbek havaalanından kalkış yaparak ABD uçağına yöneldi. Rus savaş uçağı ABD uçağına yaklaşarak kendi sınırlarına yaklaşmasına izin vermedi. Karadeniz üzerinde yaşanan uçak geriliminin ardından Rusya Savunma Bakanlığı olayın görüntüleriyle birlikte açıklama yaptı.

3 gün önce yine benzer girişim

Açıklamada, ABD keşif uçağının Rus sularına yaklaştığı belirtilerek, "27 Temmuz 2020'de Karadeniz'in tarafsız sularında Rus hava kontrol sistemleri bir hava aracının Rus sınırına yaklaşmakta olduğunu tespit etti. Hedefe müdahale etmek üzere Güney Askeri Bölgesi Hava Savunma Kuvvetleri'nden bir SU-27 savaş uçağı kalkış yaptı" denildi. Açıklamada, Rus savaş uçağının ABD'ye ait uçağı Rus sularına yaklaştırmama girişiminin uluslararası hukuka uygun olduğu savunulurken ABD keşif uçağının son olaydan 3 gün önce yine Karadeniz üzerinden Rus sınırına yaklaşma girişimi olduğu hatırlatıldı. - MOSKOVA