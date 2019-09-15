Rus savaş uçağı su-35 antrenman uçuşu yaptı
1 saat önce
TEKNOFEST kapsamında Türkiye'ye gelen Rus yapımı SU-35 savaş uçağı, İstanbul'da antrenman uçuşu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:30 Kaynak: DHA
TEKNOFEST kapsamında Türkiye
'ye gelen Rus yapımı SU-35 savaş uçağı, İstanbul
'da antrenman uçuşu yaptı. Yaklaşık 10 dakika süren uçuşta SU-35 pilotu, uçağın hünerlerini sergiledi.
Yeni nesil savaş uçağı SU-35, 17-22 Eylül
tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'te sergilenmek için İstanbul'a geldi. Rus yapımı SU-35, festival kapsamında gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaptı. İstanbul semalarında nefes kesen bir uçuş gerçekleştiren yeni nesil savaş uçağının provası yaklaşık 10 dakika sürdü.
Görüntü Dökümü:
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-SU-35'in piste gelişi
-Savaş uçağının kalkışı
-SU-35'ten akrobatik hareketler
-SU-35'in inişi
- İstanbul
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