Son Dakika Haberleri: Rus savaş uçağı su-35 antrenman uçuşu yaptı
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Rus savaş uçağı su-35 antrenman uçuşu yaptı

48 dakika önce

TEKNOFEST kapsamında Türkiye'ye gelen Rus yapımı SU-35 savaş uçağı, İstanbul'da antrenman uçuşu yaptı.

Rus savaş uçağı su-35 antrenman uçuşu yaptı, System.String[]

TEKNOFEST kapsamında Türkiye'ye gelen Rus yapımı SU-35 savaş uçağı, İstanbul'da antrenman uçuşu yaptı. Yaklaşık 10 dakika süren uçuşta SU-35 pilotu, uçağın hünerlerini sergiledi.

Yeni nesil savaş uçağı SU-35, 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'te sergilenmek için İstanbul'a geldi. Rus yapımı SU-35, festival kapsamında gerçekleştireceği gösteri öncesi prova uçuşu yaptı. İstanbul semalarında nefes kesen bir uçuş gerçekleştiren yeni nesil savaş uçağının provası yaklaşık 10 dakika sürdü.

- İstanbul

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:59 Kaynak: DHA
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SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti
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