Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Uçağının Düşme Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Rus Savaş Uçağının Düşme Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

30 dakika önce

Rusya'da 5 gün önce inişte kaza yapan Tu-22M3 bombardıman uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Rus Savaş Uçağının Düşme Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Rusya'da 5 gün önce inişte kaza yapan Tu-22M3 bombardıman uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'nın kuzeybatısında bulunan Murmansk bölgesinde uçuş görevini tamamladıktan sonra piste iniş sırasında düşen Tu-22M3 tipi Rus bombardıman uçağında bulunan 3 askeri personelden 2'si yaşamını yitirmiş, bir asker ise ağır yaralı olarak kurtarılmıştı. Uçağın düşme anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde piste sert iniş gerçekleştiren uçağın gövdeden ikiye ayrıldığı ve alev aldığı görülüyor.

Yaşanan kazadan sonra Rusya Savunma Bakanlığı ikinci bir emre kadar Rusya'da süpersonik uçakların uçuşunu durmuştu.

Süpersonik bombardıman uçağı

Tu-22'ler, Sovyet döneminde uzun menzilli bombardıman uçağı olarak tasarlandı. 1962'de ilk uçuşunu gerçekleştiren Tu-22'ler, kanatlarına ileri-geri hareket ettirecek özelliğe sahip. 14 bin metre irtifaya çıkabilen uçaklar, saatte en fazla 2 bin 300 kilometre hızla uçabiliyor. Gelişmiş füze ve bomba taşıyabilen uçağın en yeni modeli ise Tu-22M3. 1990'larda tasarlanan uçak ilk olarak 1997'de Çeçenistan'daki operasyonlarda kullanılmıştı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rus Savaş Uçağı Böyle İnfilak Etti Kırgız Bakıcının Sır İntiharı! Külotlu Çorap ile Canına Kıydı

Torbacı, Uyuşturucuyu Saklamak İçin Kanepeye Özel Bölme Yaptırmış Tören Sırasında Fenalaşan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı'na İlk Müdahaleyi AK Parti'li Belediye Başkan Adayı Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 11:57:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Uçağının Düşme Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]