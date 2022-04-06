Rus savaş uçakları Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerini vurdu - Son Dakika

Rusya'ya ait savaş uçakları Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'nde bulunan Ukrayna mevzilerini vurdu.

Rusya, İstanbul'da Rus ve Ukraynalı müzakere heyetlerinin bazı konularda uzlaşmasının üzerine Kiev ve Çernihiv Bölgeleri'nden çekilme kararı almış, Rus ordu su saldırılarını Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine yoğunlaştırmıştı.

Akşam saatlerinde Rusya Hava Kuvvetlerine ait 2 Su-25 tipi savaş uçakları, Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerine vurdu. Saldırıdaki can kaybına ve hangi noktaların hedef alındığı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. - DONETSK