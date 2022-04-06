Rus savaş uçakları Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Rus savaş uçakları Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerini vurdu

06.04.2022 21:57
Rus savaş uçakları Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerini vurdu

Rusya'ya ait savaş uçakları Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'nde bulunan Ukrayna mevzilerini vurdu.

Rusya'ya ait savaş uçakları Ukrayna'nın Donetsk Bölgesi'nde bulunan Ukrayna mevzilerini vurdu.

Rusya, İstanbul'da Rus ve Ukraynalı müzakere heyetlerinin bazı konularda uzlaşmasının üzerine Kiev ve Çernihiv Bölgeleri'nden çekilme kararı almış, Rus ordu su saldırılarını Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine yoğunlaştırmıştı.

Akşam saatlerinde Rusya Hava Kuvvetlerine ait 2 Su-25 tipi savaş uçakları, Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerine vurdu. Saldırıdaki can kaybına ve hangi noktaların hedef alındığı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. - DONETSK

YORUMLAR
500
Çeçen askerlerin yaralı arkadaşlarını çatışma alanından kurtarma anları kameralara yansıdı! Çeçen askerlerin yaralı arkadaşlarını çatışma alanından kurtarma anları kameralara yansıdı! Zelenskiy: 'Rusya'ya yönelik yaptırımlar Buça'daki savaş suçları ile orantılı olmalı' Zelenskiy: 'Rusya'ya yönelik yaptırımlar Buça'daki savaş suçları ile orantılı olmalı'

Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus savaş uçakları Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerini vurdu - Son Dakika


Son Dakika
21:55 Ünlü oyuncu Zafer Algöz zamlardan dolayı aldığı otomobil kararı şaşırttı!
21:23 Barcelona'nın hocası Xavi'den canlı yayında Galatasaray itirafı!
21:08 Dünya, Ekvador'da binlerce kişilik hapishanede yaşananlarla çalkalanıyor!
20:52 Fenerbahçe'yi eleyen Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde
20:40 Ankara'da evli kadın 74 ayrı kişiyle ilişki yaşadı, çocuklara taciz iddiası kan dondurdu
20:25 Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk, 10 yıllık sevgilisi Aslı Akyavaş'la evlendi!
20:19 "Kocanı nasıl öldürürsün" adlı kitabı yazdı! Kocasını öldürdüğü şüphesiyle cezaevine gönderildi
20:17 Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor!
20:11 Koronavirüs nedeniyle 41 kişi vefat etti, 10 bin 314 yeni vaka tespit edildi
19:37 Stephen Hawking'in kıyamet senaryosuyla ilgili ürküten gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 22:03:19. #1.12#
SON DAKİKA: Rus savaş uçakları Donetsk Bölgesi'ndeki Ukrayna mevzilerini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement