Son Dakika Haberleri: Rus savaş uçakları Güney Kore hava sahasını ihlal etti
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Rus savaş uçakları Güney Kore hava sahasını ihlal etti

39 dakika önce

Güney Kore ordusu ülkenin hava sahasına giren Rus askeri uçaklarına yüzlerce uyarı ateşi açtı.

Rus savaş uçakları Güney Kore hava sahasını ihlal etti, System.String[]
Güney Kore ordusu ülkenin hava sahasına giren Rus askeri uçaklarına yüzlerce uyarı ateşi açtı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore hava sahasını ihlal eden Rus askeri uçaklarına yüzlerce uyarı ateşi açıldığını söyledi. Bakanlık, Rus askeri uçaklarının ülkenin hava sahasını ilk defa ihlal ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu sabah erken saatlerde Kore Hava Savunma Teşhis Bölgesine (KADIZ) 3 Rus savaş uçağının girdiği, uçaklardan birinin hava sahasını iki kere ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Çin askeri uçaklarının da KADIZ bölgesine girdiğini bildirdi.

Güney Kore hükümetinin ihlallerle ilgili resmi şikayette bulunacağı belirtildi.

Güney Kore ordusuna göre, yerel saatle 09.00'dan sonra bir Rus uçağı Güney Kore tarafından işgali altında olan ve aynı zamandır Japonya tarafından talep edilen Dokdo adası üzerindeki Güney Kore hava sahasını da ihlal etti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) yetkilileri, Rus uçağının A-50 havadaki erken uyarı ve kontrol uçağı olduğunu, Güney Kore'nin ihlale cevaben F-15 ve F-16 savaş uçaklarını gönderdiğini belirtti. JCS yetkilisi, Güney Kore jetlerinin olay sırasında yaklaşık 360 mermi attığını, Rus uçaklarının herhangi bir tepki vermediğini belirtti.

Atışlardan sonra Güney Kore hava sahasını terk eden uçakların 20 dakika sonra yeni bir ihlal gerçekleştirdiği ve uçaklara yeniden uyarı atışları yapıldığı belirtildi.

Rusya hava sahası ihlalini inkar etti

Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının Güney Kore hava sahasını ihlal ettiğini ve Güney Kore jetlerini tehdit eden tehlikeli manevralar yaptığını inkar etti. - SEUL
Güney Kore, Kore, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:29 Kaynak: İHA
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