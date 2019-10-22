Son Dakika Haberleri: Rus savaş uçakları Güney Kore'nin hava savunma tanımlama sahasını ihlal etti
Son Dakika Güncel Rus savaş uçakları Güney Kore'nin hava savunma tanımlama sahasını ihlal etti

Rus savaş uçakları Güney Kore'nin hava savunma tanımlama sahasını ihlal etti

1 saat önce

Rus savaş uçaklarının Güney Kore'nin hava savunma tanımlama sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Rus savaş uçakları Güney Kore'nin hava savunma tanımlama sahasını ihlal etti, System.String[]

Rus savaş uçaklarının Güney Kore'nin hava savunma tanımlama sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 09.23'ten Rus hava kuvvetlerine ait A-50 erken uyarı, 3 SU-27 savaş ve 2 TU-95 bombardıman uçağının, Kore Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (KADIZ) 4 kez ihlal ettiği belirtildi.

Rus uçaklarının hava savunma tanımlama sahasını ihlal ettiği bölgelerin, doğuda Dokdo adacıkları, güneyde Jeju adası ve Sarı Deniz civarı olduğu kaydedildi.

Uçakların hava savunma tanımlama sahasından çıkarılması için Güney Kore Hava Kuvvetlerinin savaş uçakları havalandırdığı, Rus uçaklarının yerel saatle 15.01'de sahayı terk ettiği ifade edildi.

Güney Kore, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme başladı
Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Suriye planlarını anlamamıza yardımcı olacak Cinsel istismar mağduru kız, rehabilitasyon için gittiği saz kursunda da istismara uğradı Beşar Esed, İdlib'te askerlerle bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 13:52:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus savaş uçakları Güney Kore'nin hava savunma tanımlama sahasını ihlal etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]