Rus savaş uçakları Halep'e saldırdı: 4 ölü - Son Dakika

Rus savaş uçakları Halep'e saldırdı: 4 ölü
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Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Sahara beldesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken 1 sivil savunma görevlisi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Sahara beldesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken 1 sivil savunma görevlisi de yaralandı.
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, bu sabah Halep'in batısındaki Sahara beldesine 2 hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri, saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, saldırıda bölgeye gelen sivil savunma ekibi hedef alındığını ve bir sivil savunma görevlisinin yaralandığını ifade etti. - HALEP
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