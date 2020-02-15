Rus savaş uçakları Halep'e saldırdı: 4 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş uçakları Halep'e saldırdı: 4 ölü - Son Dakika

Rus savaş uçakları Halep'e saldırdı: 4 ölü

6 saat önce

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Sahara beldesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken 1 sivil savunma görevlisi de yaralandı.

Rus savaş uçakları Halep'e saldırdı: 4 ölü, System.String[]

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Sahara beldesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken 1 sivil savunma görevlisi de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, bu sabah Halep'in batısındaki Sahara beldesine 2 hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri, saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, saldırıda bölgeye gelen sivil savunma ekibi hedef alındığını ve bir sivil savunma görevlisinin yaralandığını ifade etti.

(Hamad Alnajjar - Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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