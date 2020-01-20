Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 6 ölü 10 yaralı - Son Dakika

Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 6 ölü 10 yaralı
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Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'in batısında bulunan köylere düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:24 Kaynak: İHA
Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'in batısında bulunan köylere düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'in batısında bulunan Kafr Taal ve Kafr Cum köylerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altından kurtarma çalışmaları sürdürdü. - HALEP
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