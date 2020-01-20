Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 6 ölü 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 6 ölü 10 yaralı - Son Dakika

Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 6 ölü 10 yaralı

7 saat önce

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısında bulunan köylere düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 6 ölü 10 yaralı, System.String[]

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep'in batısında bulunan köylere düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep'in batısında bulunan Kafr Taal ve Kafr Cum köylerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altından kurtarma çalışmaları sürdürdü.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

26 yıllık deneyimi sayesinde "Kadınlar yapamaz" denilen taksiciliği yapıyor
Kim ne kadar AGİ alıyor? İşte çocuk sayısına göre değişen asgari ücret Gazeteci Doğan Savaş: Lemina ve Ömer Şişmanoğlu beni darp etti Eşini boşanmaktan vazgeçmediği için vurmuş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 18:47:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 6 ölü 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]