Son Dakika Haberleri: Rus Savaş Uçakları Halep'in Batısını Bombaladı

Rus Savaş Uçakları Halep'in Batısını Bombaladı

49 dakika önce

Rus savaş uçakları Suriye'nin Halep şehrinin batı kesiminde bulunan kasaba ve köyleri bombaladı.

Rus Savaş Uçakları Halep'in Batısını Bombaladı, System.String[]
Rus savaş uçakları Suriye'nin Halep şehrinin batı kesiminde bulunan kasaba ve köyleri bombaladı. Bombalama sonucu biri çocuk 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Rus savaş uçakları Halep'in batı kesiminde bulunan Büyük Urum ve Han el Asal köylerini bombaladı. Bombalama sonucunda biri çocuk 3 sivil hayatını kaybederken 9 kişinin de yaralandığı, bazı evlerin ve kamu binalarının hasar gördüğü kaydedildi.

Sivil savunma görevlileri yıkıntılar arasından ölü ve yaralıları kurtarma çalışması yaptı. Rus savaş uçaklarının saldırısının, rejim güçlerinin Raşid'in istikametine doğru ilerleme denemesinin direniş güçleri tarafından engellemesinden sonra geldiğine dikkat çekildi. - HALEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

Suriye, 3. Sayfa
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