Son Dakika Haberleri: Rus savaş uçakları havada çarpıştı
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Rus savaş uçakları havada çarpıştı

57 dakika önce

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı.

Rus savaş uçakları havada çarpıştı, System.String[]

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı.


Rus basınının askeri kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Rusya'nın Lipetsk bölgesinde eğitim uçuşu yapan 2 adet SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı. Uçaklardan birinin burnunun diğer uçağın kokpit kısmına vurduğu, ardından yine uçakların birbirine temas ettiği öğrenilirken pilotların uçakları ağır hasara rağmen askeri havaalanına indirmeyi başardığı açıklandı. Askeri havaalanına indirilen uçakların birinin motor kısmında büyük hasar oluşurken diğer uçağın ise bir kanadının uç kısmının koptuğu öğrenildi.


Askeri kaynaklar ilk belirlemelere göre kazanın pilotaj hatasından kaynaklandığını ifade etti. Her 2 pilotun da kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, ayrıca uçakların hangara çekilerek hasar tespitinin tamamlanmasının ardından restorasyona gireceği öğrenildi. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
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