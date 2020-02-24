Rus savaş uçakları, İdlib'de 18 sivil yerleşime hava saldırısı düzenliyor. - Son Dakika

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Rus savaş uçakları, İdlib'de 18 sivil yerleşime hava saldırısı düzenliyor.
6 saat önce
Rus savaş uçakları, İdlib'de 18 sivil yerleşime hava saldırısı düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:52 Kaynak: AA
Rus savaş uçakları, İdlib'de 18 sivil yerleşime hava saldırısı düzenliyor.
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