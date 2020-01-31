Rus savaş uçakları İdlib'de hastane ve fırını hedef aldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş uçakları İdlib'de hastane ve fırını hedef aldı (2) - Son Dakika

Rus savaş uçakları İdlib'de hastane ve fırını hedef aldı (2)

6 saat önce

Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı.

Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib'in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi.

Hedef alınan noktalar arasında bir hastane ve fırın da yer aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanlarda 4'ü hastane saldırısında, 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil de yaralandı.

Eriha'daki saldırıda hastane kullanılamaz hale geldi.

Rus savaş uçakları İdlib'de hastane ve fırını hedef aldı (2)

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu
Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" sözlerine Rusya'dan yanıt Oyuncu Deren Talu kurallarını anlattı: Türkan Şoray kurallarım var sevişme sahnesine karşıyım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 16:39:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus savaş uçakları İdlib'de hastane ve fırını hedef aldı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]