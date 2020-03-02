Rus savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 ölü - Son Dakika

Rus savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 ölü

6 saat önce

Rus savaş uçaklarının İdlib'in Fua beldesindeki yerleşim yerlerine saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil yaşamını yitirdi.

Rus savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 ölü, System.String[]

Rus savaş uçakları, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan İdlib ilinde gün boyu cephe hatları ve bazı sivil yerleşimlere saldırılar düzenledi. Bombardımanlarda Fua beldesindeki sivil yerleşimler de vuruldu.

9 SİVİL ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Sivil Savunma kaynakları, Fua'da ilk belirlemelere göre 9 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin yaralandığını bildirdi.

SİVİLLER FUA BELDESİNE YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Temmuz 2018'de rejim karşıtı silahlı gruplar ve askeri muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Keferya beldelerindeki siviller tahliye edilmişti. Esed rejimi de bu tahliyelere karşılık Madaya, Zebadani ve Yermük Kampı bölgelerinde kuşatmada tuttuğu ya da alıkoyduğu binlerce sivilin İdlib'e geçişine izin vermişti. İdlib'e gelen sivillerden bir bölümü Fua beldesine yerleşmişti.

Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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