- Rus savaş uçakları İdlib'e havadan saldırdı - Son Dakika

- Rus savaş uçakları İdlib'e havadan saldırdı

İDLİB - Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in batısındaki bölgelere havadan saldırdı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in batısında bulunan bölgelerinde hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar nedeniyle bölgeden dumanlar yükseldi. Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.