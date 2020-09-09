Rus savaş uçakları İdlib'e havadan saldırdı - Son Dakika

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in batısındaki bölgelere havadan saldırdı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in batısında bulunan bölgelerinde hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar nedeniyle bölgeden dumanlar yükseldi. Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

(Hamad Alnajjar - Abu Mucahit El Halebi/İHA)