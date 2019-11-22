Rus savaş uçakları İdlib'ı bombaladı: 2 ölü
6 saat önce
Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki el-Fatira beldesinde düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki el-Fatira beldesinde düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.
İdlib'de sivil savunma yetkilileri, Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki el-Fatira beldesinde yerleşim bölgelerini hedef aldığı saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 sivilin yaralandığını söyledi. Yetkililer, saldırı sonucu evlerde büyük hasar oluştuğunu ifade etti. - İDLİB
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