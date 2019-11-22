Son Dakika Haberleri: Rus savaş uçakları İdlib'ı bombaladı: 2 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Rus savaş uçakları İdlib'ı bombaladı: 2 ölü - Son Dakika

Rus savaş uçakları İdlib'ı bombaladı: 2 ölü

6 saat önce

Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki el-Fatira beldesinde düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.

Rus savaş uçakları İdlib'ı bombaladı: 2 ölü, System.String[]

Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki el-Fatira beldesinde düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil de yaralandı.


İdlib'de sivil savunma yetkilileri, Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki el-Fatira beldesinde yerleşim bölgelerini hedef aldığı saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 sivilin yaralandığını söyledi. Yetkililer, saldırı sonucu evlerde büyük hasar oluştuğunu ifade etti. - İDLİB

İdlib, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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