Son Dakika Haberleri: Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
Son Dakika Güncel Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu - Son Dakika

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu

6 saat önce

Rus savaş uçakları ve rejim güçleri, Suriye'nin İdlib kenti ve çevresindeki Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) pozisyonlarını hava saldırıları ve varil bombalarıyla vurmaya devam ediyor.

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu, System.String[]

Rus savaş uçakları ve rejim güçleri, Suriye'nin İdlib kenti ve çevresindeki Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) pozisyonlarını hava saldırıları ve varil bombalarıyla vurmaya devam ediyor.

Bölgede bugün de birçok nokta vuruldu. O anlar bölgede yaşayanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bölgenin bombalanma anı

Bombalama sonrası görüntüler


Suriye, İdlib, Şam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:45 Kaynak: DHA
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