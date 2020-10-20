Son dakika haber: - Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu - Son Dakika

Son dakika haber: - Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
20.10.2020 13:09
Son dakika haberleri... - Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirdi.
- Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu
İDLİB - Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirdi.
Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda İdlib'in güneyindeki Al-Maghara ve Farkya kasabalarının hedef alındığı belirtildi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükselirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
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