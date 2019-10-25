Son Dakika Haberleri: Rus savaş uçakları, idlib'in güneyini bombaladı
Son Dakika Güncel Rus savaş uçakları, idlib'in güneyini bombaladı

Rus savaş uçakları, idlib'in güneyini bombaladı

1 saat önce

Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyini bombaladıSuriye, (DHA)- Rusya Hava Kuvvetleri savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Maar Tohrama köyünü bombaladı.

Rus savaş uçakları, idlib'in güneyini bombaladı, System.String[]

Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyini bombaladı

Suriye, (DHA)- Rusya Hava Kuvvetleri savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Maar Tohrama köyünü bombaladı.

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Suriye'nin İdlib şehrinin güneyindeki Maar Tohrama köyünü bombaladı. Görüntülerde, bombalamanın ardından duman bulutunun yükseldiği görüldü.

Rusya, İdlib, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:56 Kaynak: DHA
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