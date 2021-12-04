Rus savaş uçakları, Kırım üzerinde uçuş yapan Amerikan uçaklarını takip etti - Son Dakika

- Rus savaş uçakları, Kırım üzerinde uçuş yapan Amerikan uçaklarını takip etti

MOSKOVA - Rus radar sistemleri üzerinden Kırım üzerinde uçuş yaptığı tespit edilen 2 Amerikan uçağı, Rus savaş uçakları tarafından takip edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Boeing RC-135V Rivet Joint radyoelektronik keşif uçağı ve Artemis CL-600 tipi bombardıman uçakları Karadeniz üzerinde uçuş başlattı. Rus radarları tarafından tespit edilen uçakları takip için Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi hava üslerinde Su-30 ve Su-27 tipi savaş uçakları kalkış yaptı. Seyir halinde olan ABD uçaklarına yaklaşan Rus uçakları, takip başlattı. Karadeniz üzerinde uçuşlarını tamamlayan ABD uçakları geri dönerken, Rus savaş uçakları da üslerine iniş yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Karadeniz semalarında yaşanan gerilime dair, "Rus savaş uçaklarının mürettebatları tarafından yabancı hava unsurlarının ABD'ye ait RC-135V ve CL-600 tipi keşif ve bombardıman uçakları olduğu tespit edildi" denildi. Açıklamada ABD uçaklarının Kırım açıklarına yaklaştığı ifade edilirken, Rus sınırlarının ihlal edilmediği de aktarıldı.

PlaneRadar gözlem sitesinin kamuoyu ile paylaştığı radar çizelgesine göre, ABD'ye ait Artemis CL-600 tipi bombardıman uçağının Karadeniz üzerinden Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e ulaştığı, ardından ise Batum ve Karadeniz üzerinden dönüş yaptığı görüldü. RC-135V tipi keşif uçağının ise Karadeniz üzerinde ilerlerken Kırım açıklarına ve bir manevra ile de Kerç boğazına yaklaştığı sonrasında ise Rus savaş uçaklarının takibi ardından döndüğü anlaşıldı.