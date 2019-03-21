Rus Savaş Uçakları Suriye Semalarında Tatbikat Yaptı
1 saat önce
Suriye topraklarında bulunan Hmeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları, Akdeniz ve Suriye semalarında tatbikat yaptı.
Suriye
topraklarında bulunan Hmeymim Hava Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları, Akdeniz
ve Suriye semalarında tatbikat yaptı. Rusya
'nın Suriye'nin Lazkiye
şehrinin güneyinde bulunan Hmeymim Hava Üssü'nde görevli Rus uçaklarının tatbikatı Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı. Rusya Hava Kuvvetlerinin en çok kullandığı Su-35S tipi bombardıman uçaklarının tatbikatına yine hava kuvvetlerinin envanterinde bulunan Mi-8 tipi helikopterler eşlik etti. Havada manevra kabiliyetinin arttırılmasına yönelik gerçekleşen tatbikat sırasında gerçek bombalar da kullanılarak hedeflerin tam isabet vurulmasına yönelik alıştırmalar yapıldı. Sabah
saatlerinde Rus televizyonlarında yayınlanan tatbikat görüntülerini Rus pilotlar kokpitinden görüntülerken, tatbikatın başarıyla tamamlandığı açıklandı. Tatbikatta kaç uçak ve helikopterin kullanıldığına yönelik bilgi verilmedi. - MOSKOVA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:09 Kaynak: İHA
Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak
Emlak Katılım Bankası 18 Yıl Aradan Sonra Faaliyete Başladı
Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket
TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar