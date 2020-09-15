- Rus savaş uçaklarından İdlib'e ağır hava saldırısı - Son Dakika

- Rus savaş uçaklarından İdlib'e ağır hava saldırısı

İDLİB - Suriye'de Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçakları, İdlib'in Şeyh Bahr bölgesine ağır hava saldırısı düzenledi.

Rus savaş uçakları, İdlib'in Şeyh Bahr bölgesine ağır hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, Rus uçaklarının Şeyh Bahr bölgesine en az 7 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmazken, saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde mülteci kamplarının bulunduğu ifade edildi.