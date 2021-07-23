Son dakika haber! Rus savaş uçaklarından İdlib'e art arda hava saldırıları - Son Dakika

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki El Bara beldesine art arda 6 kez hava saldırısı düzenledi.

Suriye'de sivil savunma yetkilileri, Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki El Bara beldesinin çevresini hedef aldığını duyurdu. Rus savaş uçaklarının, El Bara beldesine art arda 6 kez hava saldırısı düzenlendiği belirtilirken, saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. Saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Rus savaş uçakları, dün de aynı bölgeye hava saldırıları düzenlemişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)