Rus savaş uçaklarından İdlib'e saldırı: 7 sivil öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus savaş uçaklarından İdlib'e saldırı: 7 sivil öldü - Son Dakika

Rus savaş uçaklarından İdlib'e saldırı: 7 sivil öldü

26 dakika önce

İdlib'in batısına saldırı düzenleyen Rus savaş uçakları 7 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu, 5 çocuk ve 2 kadın ise yaralandı.

Rus savaş uçaklarından İdlib'e saldırı: 7 sivil öldü, System.String[]

İdlib'in batısına saldırı düzenleyen Rus savaş uçakları 7 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu, 5 çocuk ve 2 kadın ise yaralandı.


Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'e düzenlediği saldırılarına devam ediyor. Suriye Sivil Savunmanın yaptığı açıklamaya göre, Rus savaş uçaklarının İdlib'in batısında düzenlediği hava saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybederken, 5 çocuk ve 2 kadın ise yaralandı. Rus savaş uçaklarının aynı zamanda Arab Alsaeed bölgesine de saldırı düzenlediği kaydedildi. - İDLİB

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
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