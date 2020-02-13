Rus savaş uçaklarından İdlib'e saldırı: 7 sivil öldü - Son Dakika

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Rus savaş uçaklarından İdlib'e saldırı: 7 sivil öldü
18 dakika önce
İdlib'in batısına saldırı düzenleyen Rus savaş uçakları 7 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu, 5 çocuk ve 2 kadın ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
İdlib'in batısına saldırı düzenleyen Rus savaş uçakları 7 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu, 5 çocuk ve 2 kadın ise yaralandı.
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'e düzenlediği saldırılarına devam ediyor. Suriye Sivil Savunmanın yaptığı açıklamaya göre, Rus savaş uçaklarının İdlib'in batısında düzenlediği hava saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybederken, 5 çocuk ve 2 kadın ise yaralandı. Rus savaş uçaklarının aynı zamanda Arab Alsaeed bölgesine de saldırı düzenlediği kaydedildi.
(İHA)
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